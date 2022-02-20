Новини про коронавірус в Україні 20 лютого

Захворюваність на COVID-19 знижується

Джерело: МОЗ

За попередню добу, 19 лютого, в Україні виявили 17 448 хворих на коронавірус. Серед них – 1 473 дітей та 142 медпрацівники. Спад кількості хворих на вихідних пов'язують із тим, що у ці дні роблять менше тестувань. Однак кількість госпіталізацій залишилась на тому ж рівні, що й днем раніше.

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Так, до лікарень потрапили ще 3 172 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, померли 152 людей. Водночас одужали – 11 963 українці.

Охоплення тестування населення

Вчора в Україні провели 79 718 тестувань на коронавірус, зокрема: 31 545 методом ПЛР та 3 209 методом ІФА. Також провели 44 964 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 2126;

Вінницька область – 292;

Волинська область – 336;

Дніпропетровська область – 1077;

Донецька область – 925;

Житомирська область – 720;

Закарпатська область – 275;

Запорізька область – 753;

Івано-Франківська область – 328;

Київська область – 574;

Кіровоградська область – 321;

Луганська область – 263;

Львівська область – 635;

Миколаївська область – 945;

Одеська область – 953;

Полтавська область – 541;

Рівненська область – 333;

Сумська область – 996;

Тернопільська область – 394;

Харківська область – 1398;

Херсонська область – 867;

Хмельницька область – 861;

Черкаська область – 823;

Чернівецька область – 247;

Чернігівська область – 475.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності

Станом на 20 лютого в Україні зареєстрували 4 720 771 хворого на коронавірус. 3 938 459 з них вже подолали хворобу, але, на жаль, щонайменше 104 518 пацієнтів померли.

Від початку пандемії в Україні провели 19 373 373 ПЛР-тестувань.

Зверніть увагу. Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Тим часом показники смертності завжди спадають на 2 – 3 тижні пізніше, ніж випадки зараження і госпіталізації.

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

​За добу 19 лютого в Україні лише 29 528 людей вакцинували проти COVID-19. Тоді як днями раніше щеплювали понад 66 тисяч щодня. Зокрема, за минулу добу першу дозу отримали 8 326 людей. Другу – 13 041 людина.

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Натомість додатковою дозою щепили 93 особи. Тоді як бустерну дозу отримали 8 068 людей.

Щеплення проводили 537 мобільних бригад з імунізації, 2 439 пунктів щеплення та 418 центрів вакцинації населення.

Варто наголосити. Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, рідко потрапляють у лікарню. А ті, кого госпіталізують, мають серйозні проблеми зі здоров'ям, які сприяють виникненню ускладнень.

Загальна статистика щеплень

Усього від початку вакцинальної кампанії щепили 15 675 594 людини, з них:

отримали першу дозу – 15 675 592 людини;

дві дози – 15 114 034 людини;

додаткову – 26 432 людини;

бустерну дозу – 664 148 людей.

Загалом провели 31 480 206 щеплень.



У МОЗ вкотре наголосили, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Зверніть увагу! Ще одне дослідження підтвердило, що вакцинація проти COVID-19 може захистити від нових варіантів коронавірусу краще, ніж природна інфекція.



​ Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу

Карантин в Україні

Джерело: МОЗ

Станом на 20 лютого у червоній зоні карантину в Україні залишаються 5 областей:

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Луганська;

Рівненська;

Хмельницька.

Однак при цьому в Закарпатській та у Івано-Франківській стабілізувався показник госпіталізації. Це дозволяє їм перейти у помаранчеву зону. Разом з тим, Рівненська область за усіма параметрами вже відповідає жовтій зоні адаптивного карантину.

Зверніть увагу! Червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень: забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження скасовуються, якщо 100% працівників та відвідувачів вакциновані

Новини про коронавірус у світі 20 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Від початку пандемії у світі виявили понад 423 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.

Станом на сьогодні найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Німеччина, Бразилія, Росія та Індія.



​Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Королева Єлизавета II заразилася COVID-19

Джерело: The Telegraph

Єлизавета II – королева Великої Британії та Північної Ірландії – отримала позитивний тест на коронавірус. Інформацію вже підтвердили у Букінгемському палаці.

Дослідження коронавірусу

Три основні симптоми Омікрону в дітей

Джерело: Коронавірус інфо

Зростання кількості нових хворих серед дітей пов'язують саме новим штамом Омікрон. Є основні симптоми, які дозволять розпізнати перші його ознаки: