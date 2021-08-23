В материале 24 канала собрали поздравления руководства государства, политиков и деятелей с Днем Флага.

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Президент посетил поднятие флага в "сердце Украины"

Президент Зеленский принял участие в церемонии поднятия флага в центре Украины – селе Марьяновка Черкасской области. Здесь создали уникальный арт-объект – 25 парами крыльев. Каждая из них символизирует украинский регион. Глава государства подчеркнул, что украинский флаг объединяет десятки поколений и поблагодарил всех, кто делает его цвета уважаемыми в мире.

Это наши военные, ветераны, волонтеры. Наши медики. Пожарные, спасатели, пограничники. Наши спортсмены, футболисты. Наши олимпийцы. Наши паралимпийцы. Наши тренеры. И наши детские тренеры. Наши ученые, педагоги, студенты. А самое главное – это наши граждане Украины, прекрасные, светлые люди,

– сказал глава государства.

Смотрите фото из Марьяновки / Фото ОП:

Поздравление от премьера Шмыгаля и спикера Разумкова

Поздравил украинцев с праздником и премьер-министр Денис Шмыгаль пожелал, чтобы сине-желтые цвета всегда были символом успеха.

От имени Верховной Рады обратился к украинцам и спикер Дмитрий Разумков. Председатель парламента подчеркнул, что сине-желтый флаг – это не просто флаг.

Это – символ мужества многих поколений украинцев, которые боролись за независимость своего государства, это – пример героизма наших защитников, это – дань памяти и уважения людям, которые работали для развития нашей страны,

– сказал Разумков.

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Это знамя Победы, – Стефанчук

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук отметил, что украинский флаг – это знамя победы. Политик отметил, что государственный флаг прошел через годы испытания на прочность.

Сине-желтый флаг не дает покоя нашим врагам, которые не раз пытались надругаться над ним и заставляли это делать наших пленных. Однако украинские бойцы даже под страхом смерти не делали этого. Потому что страну, где люди знают ценность государственным символам, враг не сможет захватить,

– написал Стефанчук.

Вице-спикер опубликовал фото, на которых держит флаг в разных странах мира. Он подчеркнул, что для него флаг в руках – повод гордиться своей страной.



​Стефанчук опубликовал свое фото с флагом за рубежом / Фото из Фейсбука Руслана Стефанчука

Флаг сопровождает украинцев в борьбе, – Епифаний

Митрополит Епифаний отметил, что Государственный Флаг Украины – один из крупнейших символов, который сопровождает украинцев в наиболее торжественные моменты.

Символично, что из десятков цветов, которые могли бы стать нашей национальной визитной карточкой, мы выбрали своими именно эти два: синий – цвет небесной чистоты – и золотой – сияние славы Божьей, как будто прося Всевышнего о его небесном покровительстве,

– написал глава ПЦУ.

Митрополит призвал просить Бога, чтобы украинцы могли развивать собственную страну под родными цветами флага.



Митрополит рассказал о значении флага / Фото из Фейсбука Епифания

Поздравления от Украинской Ассоциации футбола

Не забыли поздравить украинцев с Днем Флага и представители спорта. Так президент УАФ Андрей Павелко в соцсетях написал, что украинский флаг – это символ непокоренности, единства миллионов украинцев по всему миру и победы – два родные цвета!"

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Спасатели развернули флаг между двумя пожарными машинами

В ГСЧС отметили, что в украинском флаге – синь небес и золото хлебов. Спасатели опубликовали удивительное видеопоздравление, на котором национальный флаг растянули между двумя пожарными машинами.

Смотрите видео от ГСЧС:

Коротко о других поздравлениях:

Выразил надежду, что цвета флага принесут мир и счастье в Украину и министр образования Сергей Шкарлет. Он пожелал украинцам согласия, веры в победу и благополучия.

Бывший пленник Кремля и известный украинский режиссер Олег Сенцов отметил, что украинский флаг "это единственный флаг, под которым он может жить и за который он готов умереть".

Поздравила украинцев с праздником и нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. Она опубликовала фото, на котором завернулась в национальный флаг.