Награждение отличием состоялось впервые, однако по указу президента будет проходить ежегодно по случаю Дня Независимости.
Ранее Зеленский вручил медаль 12-летней украинке, которая во время наводнения спасла 4 детей
Каждый год мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд,
– отметил президент.
Кто получил награду "Национальная легенда Украины":
- поэт Юрий Рыбчинский,
- художник Иван Марчук,
- футболист Олег Блохин,
- хореограф Мирослав Вантух,
- балерина Елена Потапова,
- певица София Ротару,
- композитор Мирослав Скорик (посмертно).
Смотрите видео с церемонии вручения награды:
"Национальная легенда": что известно о знаке отличия
Вручают награду за
- личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите и служении украинскому народу;
- весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения;
- активную благотворительную и общественную деятельность.
Изготовлена награда из золота. Она имеет вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью. В центре – рельефное изображение герба.
Носить знак отличия нужно на груди слева. Если у награжденного есть и другие государственные знаки отличия, то "Национальную легенду Украины" стоит разместить снизу знаков наград на колодках и после звезд орденов.
Как выглядит "Национальная легенда Украины" / Фото Офиса Президента