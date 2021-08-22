Нагородження відзнакою відбулося вперше, однак за указом президента проходитиме щорічно з нагоди Дня Незалежності.

Раніше Зеленський вручив медаль 12-річній українці, яка під час повені врятувала 4 дітей

Щороку ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, що досягли вершин у галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші відзнаки отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд,

– зазначив президент.

Хто отримав відзнаку "Національна легенда України":

поет Юрій Рибчинський,

художник Іван Марчук,

футболіст Олег Блохін,

хореограф Мирослав Вантух,

балерина Олена Потапова,

співачка Софія Ротару,

композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Дивіться відео з церемонії вручення нагороди:

"Національна легенда": що відомо про відзнаку

Вручають відзнаку за

особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті та служінні українському народу;

вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я;

активну благодійну та громадську діяльність.

Виготовлена нагорода з золота. Вона має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі – рельєфне зображення герба.

Носити відзнаку потрібно на грудях зліва. Якщо у нагородженого є й інші державні відзнаки, то "Національну легенду України" варто розмістити знизу знаків нагород на колодках та після зірок орденів.



Як виглядає "Національна легенда України" / Фото Офісу Президента