Нагородження відзнакою відбулося вперше, однак за указом президента проходитиме щорічно з нагоди Дня Незалежності.
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Щороку ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, що досягли вершин у галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші відзнаки отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд,
– зазначив президент.
Хто отримав відзнаку "Національна легенда України":
- поет Юрій Рибчинський,
- художник Іван Марчук,
- футболіст Олег Блохін,
- хореограф Мирослав Вантух,
- балерина Олена Потапова,
- співачка Софія Ротару,
- композитор Мирослав Скорик (посмертно).
Дивіться відео з церемонії вручення нагороди:
"Національна легенда": що відомо про відзнаку
Вручають відзнаку за
- особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті та служінні українському народу;
- вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я;
- активну благодійну та громадську діяльність.
Виготовлена нагорода з золота. Вона має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі – рельєфне зображення герба.
Носити відзнаку потрібно на грудях зліва. Якщо у нагородженого є й інші державні відзнаки, то "Національну легенду України" варто розмістити знизу знаків нагород на колодках та після зірок орденів.
Як виглядає "Національна легенда України" / Фото Офісу Президента