Синдром Дауна – не приговор: успешные модели, преподаватели, актеры

Они такие же, как мы. Могут любить, добиваться успеха, переживать, путешествовать, любить или ненавидеть жизнь. Создавать семьи и делать карьеры. Люди с синдромом Дауна долгие века были лишены нормальной жизни. И вот наконец-то общество поняло, что генная патология не делает их хуже.

К Дню людей с синдромом Дауна рассказываем истории невероятно успешных солнечных людей: ученых, художников, преподавателей, моделей.

Что такое синдром Дауна

Давайте для начала разберемся, что же такое эта патология. Это патология генов человека, изменяющая моторику, физический облик и здоровье человека, может влиять на умственные способности. Всего одна дополнительная 21 хромосома делает этих людей несколько иными, но отнюдь не хуже.

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Кстати, отмечают День людей с синдромом Дауна не зря 21 марта. Март (третий месяц в году) отражает трисомию, а 21 число соответствует 21 хромосоме.

Причины патологии до сих пор неизвестны. По наблюдениям, чаще такие дети рождаются у женщин старше 35 лет. Однако, и молодые женщины становятся матерями особых детей.

Вероятность рождения ребенка с генной патологией



до 25 лет вероятность рождения больного ребенка равна 1/1400

до 30 — 1/1000

в 35 лет риск возрастает до 1/350

в 42 года — до 1/60

в 49 лет — до 1/12.

Синдром Дауна присущ людям во всех регионах мира всех рас. Каждый 700 младенец в мире рождается с синдромом Дауна. Например, в Англии из 10 детей с синдромом Дауна рождается лишь один младенец... От других матери избавляются, соглашаясь на аборт. 85% семей отказываются от уже рожденных солнечных деток, часто по рекомендации медиков.

Ни социальный статус родителей, ни способ их жизни или здоровья не имеют влияния на генетическое заболевание.

Если верить исследованию ученых из Университета города Майсор, на патологию влияют 4 фактора:

возраст матери

возраст отца

близко-родственные браки

возраст бабушки по материнской линии.

Как помочь?

Вплоть до 1970-х годов генную патологию привязывали к расизму. А самих солнечных людей называли монголоидами.

В ХХ веке синдром Дауна получил большое распространение. Этих людей пробовали лечить, однако большинство умирало в раннем возрасте. Были программы по принудительной стерилизации людей с синдромом Дауна. Хотя сейчас доказано, что они не могут иметь детей. Мужчины в основном бесплодные, а беременность женщин заканчивается выкидышами. Нацистская Германия считала нужным истреблять людей с синдромом Дауна.

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К счастью, в современном обществе людей с синдромом Дауна социализируют. Средняя продолжительность их жизни уже достигла свыше 60 лет, хотя еще несколько десятилетий назад это было всего 25 лет.

У этих людей есть склонность к разнообразным болезням. И хотя сам синдром никак не лечится, солнечным людям необходим доступ к качественной медицине. Для детей с синдромом Дауна жизненно важна ранняя диагностика и вмешательство врачей. Инклюзивное обучение (в классах с другими детьми), любовь и забота родителей, адекватное отношение людей вокруг способны сделать этих детей полноценными членами общества.

Инклюзивное образование уже действует в Украине. Однако нашему обществу еще надо учиться воспринимать других людей как равных, давать им возможности и работу.

Люди с синдромом Дауна могут работать, получать образование, создавать семьи. Далее – примеры солнечных людей, которые вызывают восхищение!

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Пабло Пинеда

Актер и преподаватель

Испания



Пабло также общественный деятель

Пабло стал первым в Европе человеком с синдромом Дауна, который получил образование в университете. Он владелец нескольких дипломов: преподавателя, бакалавра искусств и специалиста в области педагогической психологии. Сейчас он занимается преподавательской деятельностью.

Однако за плечами преподавателя – успешная кинокарьера. Он даже получил награду "Серебряная раковина" на кинофестивале в Сан-Себастьяне за лучшую мужскую роль в фильме "Я тоже". Его любят и ценят в родном городе Малаге. В частности, мэр наградил его премией "Щит города".

Мэделин Стюарт

Модель

Австралия



Ничего не может помешать мечте

Модель должна соответствовать общим представлениям о стандартах красоты? Точно не в современном мире! 20-летняя Мэделин Стюарт с синдромом Дауна появилась на подиуме 3 года назад. С тех пор красавица участвует в показах именных дизайнеров, топовые бренды предлагают ей сниматься в рекламе.

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Реймонд Ху

Художник

США



Произведения Реймунда ценят и раскупают

Молодой американский художник с синдором Дауна Реймонд Ху создает настоящие произведения искусства. Его творения действительно популярны. Периодически их выставляют на аукционах.



Одна из работ художника

Работает Рэймонд в китайской технике: рисует тушью и акварелью на рисовой бумаге.

Паула Саж

Актер, адвокат

Шотландия



Эта девушка еще и профессионально занимается спортом!

Эта женщина сочетает невозможное! Паула Саж снималась в кино, профессионально играет в сетбол и успешно работает адвокатом.

Паула сыграла роли в нескольких фильмах. За роль в ленте "После жизни" она получила премию BAFTA.

Сейчас она работает адвокатом. В частности, сотрудничает с международными фондами: Mancap и Ann Craft.

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София Санчес

Защитница особенных людей

Украина, США



Эта юная красавица вдохновляет решительностью и острым умом

На конец хотим рассказать про невероятную девочку Софию Санчес, которая родились в Украине и воспитывается в замечательной американской семье.

Маленькая красавица стала популярной после видео, в котором она говорит, что быть больным синдромом Дауна не страшно. Все, кто его имеют – особенные.

Девочку часто приглашают на программы, она популярная медийная личность. Ходит в школу, активно проводит время с семьей. Маленькая София доказывает, что каждый человек – особенный и неповторимый, никакие патологии не могут стать на пути к счастью.

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Люди с синдромом Дауна имеют право быть полноценными членами общества. Они могут и должны получать образование наравне с другими детьми, могут занимать должности и делать профессиональную карьеру, они имеют право на собственные семьи и счастье.