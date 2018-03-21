Синдром Дауна – не вирок: успішні моделі, викладачі, актори

Вони такі ж, як ми. Можуть любити, досягати успіху, розчаровуватися, мандрувати, любити чи ненавидіти життя. Створювати сім’ї і робити кар’єри. Люди з синдромом Дауна довгі століття були позбавлені нормального життя. І от нарешті суспільство зрозуміло, що генна патологія не робить їх гіршими.

До Дня людей із синдромом Дауна розповідаємо історії неймовірно успішних сонячних людей: науковців, художників, викладачів, моделей.

Що таке синдром Дауна

Давайте для початку розберемося, що ж таке ця патологія. Це патологія генів людини, яка змінює моторику, фізичний вигляд і здоров’я людини, може впливати на розумові здібності. Всього одна додаткова 21 хромосома робить цих людей дещо іншими, але аж ніяк не гіршими.

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До речі, відзначають День людей з синдром Дауна не дарма 21 березня. Березень (третій місяць в році) відображає трисомію, а 21 число відповідає 21 хромосомі.

Причини патології досі невідомі. За спостереженнями, частіше такі дітки народжуються у жінок, старших 35 років. Однак, і молоді жінки стають матерями особливих діток.

Імовірність народження дитини з генною паталогією



до 25 років імовірність народження хворої дитини дорівнює 1/1400

до 30 — 1/1000

в 35 років ризик зростає до 1/350

в 42 роки — до 1/60

в 49 років — до 1/12.

Синдром Дауна притаманний людям у всіх регіонах світу усіх рас. Кожне 700 немовля у світі народжується з синдромом Дауна. Наприклад, в Англії з 10 діток з синдромом Дауна народжується лише одне немовля… Інших матері позбавляються, погоджуючись на аборт. 85% сімей відмовляються від вже народжених сонячних діток, часто через рекомендації медиків.

Ані соціальний статус батьків, ані спосіб їхнього життя чи здоров’я не мають впливу на генетичне захворювання.

Якщо вірити дослідженню науковців з Університету міста Майсор, на патологію впливають 4 чинники:

вік матері

вік батька

близько-споріднені шлюби

вік бабусі по материнській лінії.

Як допомогти?

Аж до 1970-х років генну патологію прив’язували до расизму. А самих сонячних людей називали монголоїди.

У ХХ столітті синдром Дауна набув великого поширення. Цих людей пробували лікувати, однак більшість помирала у ранньому віці. Були програми з примусової стерилізації людей з синдромом Дауна. Хоча зараз доведено, що вони не можуть мати дітей. Чоловіки переважно безплідні, а вагітність жінок закінчується викиднями. Нацистська Німеччина вважала за потрібне винищувати людей із синдромом Дауна.

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На щастя, у сучасному суспільстві людей з синдром Дауна соціалізують. Середня тривалість їхнього життя вже сягнула понад 60 років, хоча ще кілька десятиліть тому це було всього 25 років.

У цих людей є схильність до різноманітних хвороб. І хоча сам синдром ніяк не лікується, сонячним людям необхідний доступ до якісної медицини. Для дітей з синдромом Дауна життєво важлива рання діагностика і втручання лікарів. Інклюзивне навчання (у класах з іншими дітьми), любов і турбота батьків, адекватне ставлення людей навколо здатні зробити цих дітей повноцінними членами суспільства.

Інклюзивна освіта вже діє в Україні. Однак нашому суспільству ще треба вчитися сприймати інших людей як рівних, давати їм можливості і роботу.

Люди з синдром Дауна можуть працювати, здобувати освіту, створювати сім’ї. Далі – приклади сонячних людей, які викликають захоплення!

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Пабло Пінеда

Актор і викладач

Іспанія



Пабло також громадський діяч

Пабло став першою в Європі людиною із синдромом Дауна, який отримав освіту в університеті. Він власник кількох дипломів: викладача, бакалавра мистецтв і фахівця у галузі педагогічної психології. Зараз він займається викладацькою діяльністю.

Однак за плечима викладача – успішна кінокар’єра. Він навіть отримав нагороду "Срібна мушля" на кінофестивалі в Сан-Себастьяні за кращу чоловічу роль у фільмі "Я теж". Його люблять і цінують у рідному місті Малазі. Зокрема, мер нагородив його премією "Щит міста".

Меделін Стюарт

Модель

Австралія



Нічого не може завадити мрії

Модель має відповідати загальним уявленням про стандарти краси? Точно не у сучасному світі! 20-річна Меделін Стюарт з синдром Дауна з’явилася на подіумі 3 роки тому. Відтоді красуня бере участь у показах іменних дизайнерів, топові бренди пропонують їй зніматися в рекламі.

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Реймонд Ху

Художник

США



Твори Реймунда цінують і розкуповують

Молодий американський художник із синдором Дауна Реймонд Ху створює справжні витвори мистецтва. Його творіння справді популярні. Періодично їх виставляють на аукціонах.



Одна з робіт художника

Працює Реймонд у китайській техніці: малює тушшю і аквареллю на рисовому папері.

Паула Саж

Акторка, адвокат

Шотландія



Ця дівчина ще й професійно займається спортом!

Ця жінка поєднує неможливе! Паула Саж знімалася у кіно, професійно грає у сетбол і успішно працює адвокатом.

Паула зіграла ролі в кількох фільмах. За роль у стрічці "Після життя" вона отримала премію BAFTA.

Зараз вона працює адвокатом. Зокрема, співпрацює з міжнародними фондами: Mancap і Ann Craft.

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Софія Санчес

Захисниця особливих людей

Україна, США



Ця юна красуня надихає рішучістю і гострим розумом

На кінець хочемо розповісти про неймовірну дівчинку Софію Санчес, яка народилися в Україні і виховується в чудовій американській родині.

Маленька красуня стала популярною після відео, в якому вона говорить, що бути хворою синдромом Дауна не страшно. Усі, хто його мають – особливі.

Дівчинку часто запрошують на програми, вона популярна медійна особа. Ходить до школи, активно проводить час із родиною. Маленька Софія доводить, що кожна людина особлива і неповторна, жодні патології не можуть стати на шляху до щастя.

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Люди із синдромом Дауна мають право бути повноцінними членами суспільства. Вони можуть і мають здобувати освіту на рівні з іншими дітьми, можуть обіймати посади і робити професійну кар’єру, вони мають право на власні сім’ї і щастя.