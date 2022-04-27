Фотографиями разрушенных харьковских университетов поделился в своем телеграме глава ОВА Олег Синегубов. Он продемонстрировал "военные объекты", по которым били россияне.

Читайте также Вторая атака моста через Днестровский лиман и обстрел Днепропетровщины: основное за 63 день войны

Уничтожили лучшие университеты Украины

На фото – лучшие вузы нашей области и Украины. Но это только помещения, которые цинично разрушили российские оккупанты,

– подчеркнул он.

Так выглядят университеты Харькова после российских обстрелов:

Олег Синегубов добавил, что стены отстроят, а также сохранят статус студенческой столицы Украины. Как и научный потенциал Харькова.

Обстрелы университетов в Харькове

Отметим, что 14 марта российские оккупанты обстреляли Харьковский университет Каразина. Он считается одним из старейших в Европе.

Впоследствии стало известно, что разрушенный Харьковский университет имени Каразина переместят в более безопасное место. Об этом заявили в Минобразования.

А в конце апреля ректор университета Каразина рассказала, во сколько обойдется его восстановление. Согласно ее подсчетам, на это нужно будет потратить больше 3,5 миллиардов гривен.

В центре Харькова спели "Червону руту": смотрите видео