Світлинами поруйнованих харківських університетів поділився у своєму телеграмі глава ОВА Олег Синєгубов. Він продемонстрував "військові об'єкти", по яких гатили росіяни.

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Знищили найкращі університети України

На фото – найкращі виші нашої області та України. Але це лише приміщення, які цинічно зруйнували російські окупанти,

– наголосив він.

Так виглядають університети Харкова після російських обстрілів:

Олег Синєгубов додав, що стіни відбудують, а також збережуть статус студентської столиці України. Як і науковий потенціал Харкова.

Обстріли університетів у Харкові

Зазначимо, що 14 березня російські окупанти обстріляли Харківський університет Каразіна. Він вважається одним із найстаріших у Європі.

Згодом стало відомо, що зруйнований Харківський університет імені Каразіна перемістять у безпечніше місце. Про це заявили у Міносвіти.

А наприкінці квітня ректорка університету Каразіна розповіла, у скільки обійдеться його відбудова. Згідно з її підрахунками, на це потрібно буде витратити понад 3,5 мільярда гривень.

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