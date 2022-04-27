Світлинами поруйнованих харківських університетів поділився у своєму телеграмі глава ОВА Олег Синєгубов. Він продемонстрував "військові об'єкти", по яких гатили росіяни.
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Знищили найкращі університети України
На фото – найкращі виші нашої області та України. Але це лише приміщення, які цинічно зруйнували російські окупанти,
– наголосив він.
Так виглядають університети Харкова після російських обстрілів:
Олег Синєгубов додав, що стіни відбудують, а також збережуть статус студентської столиці України. Як і науковий потенціал Харкова.
Обстріли університетів у Харкові
- Зазначимо, що 14 березня російські окупанти обстріляли Харківський університет Каразіна. Він вважається одним із найстаріших у Європі.
- Згодом стало відомо, що зруйнований Харківський університет імені Каразіна перемістять у безпечніше місце. Про це заявили у Міносвіти.
- А наприкінці квітня ректорка університету Каразіна розповіла, у скільки обійдеться його відбудова. Згідно з її підрахунками, на це потрібно буде витратити понад 3,5 мільярда гривень.
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