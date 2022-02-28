Министр иностранных дел страны Вивиан Балакришнан заявил, что на предметы, которые могут использовать как оружие в Украине против ее граждан, Сингапур введет экспортный контроль. Конкретные меры отрабатывают, их объявят в ближайшее время.

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"Мы продолжаем ценить наши добрые отношения с Россией. Однако мы не можем мириться с такими нарушениями суверенитета и территориальной целостности другого суверенного государства", – сказал Вивиан Балакришнан.

Сингапур будет работать с международными партнерами, чтобы занять решительную позицию против вторжения в Украину и прекратить дальнейшее насилие и кровопролитие.

Министр иностранных дел украины отметил, что Сингапур был одним из 82 соавторов недавней резолюции Совета Безопасности ООН, которая осуждает агрессию России против Украины.

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