Этот шаг является очень важным, ведь существенно ударит по российской экономике.

Важно В SWIFT готовы выполнить решение ЕС по санкциям против российских банков

Этот шаг в ЕС назвали частью усилий по изоляции экономики и финансовой системы Москвы. Известно, что Россия имеет резервы почти 640 миллиардов долларов.

Решение наказать российский Центральный банк и исключить некоторые российские банки из системы обмена сообщениями SWIFT, которая используется для транзакций на триллионы долларов по всему миру, приняли в ответ на агрессию России против Украины.

Что такое SWIFT

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее используют более 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях для отправки безопасных платежных поручений. Ежедневно через систему проходят транзакции на триллионы долларов. Это важнейшая финансовая система в мире, она контролируется центральными банками Европы, США, Канады и Японии.

Значение системы SWIFT для России

По данным Российской Национальной ассоциации SWIFT:

пользователями SWIFT в России являются более 300 ведущих банков и организаций;

более половины российских кредитных организаций представлены в SWIFT, они осуществляют 80% расчетов;

Россия входит в топ стран по количеству пользователей платформы.

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