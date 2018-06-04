Синоптик сообщила, когда в Украине ощутимо похолодает

В среду, 6 июня, украинцам стоит ожидать существенное похолодание. Температура опустится до +15...+20 градусов, теплее будет только на юге– до +26.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Понедельник в Украине будет жарким, легкие дожди пройдут вдоль полосы Херсон – Днепр – Харьков.

Читайте также: Прогноз погоды на 4 июня: дожди отступят с Запада

"5 июня количество дождей в Украине ощутимо увеличится, будут греметь грозы, возможны даже шквалы, на юге – небольшая вероятность дождей. Осадки во вторник определит атмосферный фронт", – добавила Диденко.

А вот в среду, 6 июня, Украина окажется в тылу фронта, осадков не будет, однако ощутимо похолодает.

Ночь на 6 июня и ночь на 7 июня будут особенно холодной, +7... +10 градусов,

– отметила синоптик.