Синоптик сповістила, коли в Україні відчутно похолодає

У середу, 6 червня, українцям варто очікувати на суттєве похолодання. Температура вдень опуститься до +15…+20 градусів, тепліше буде лише на Півдні – до +26.

Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Понеділок в Україні буде спекотним, легкі дощі пройдуть вздовж смуги Херсон – Дніпро – Харків.

Читайте також: Прогноз погоди на 4 червня: дощі відступлять з Заходу

"5 червня дощів в Україні відчутно побільшає, гримітимуть грози, можливі навіть шквали, на Півдні – невелика ймовірність дощів. Опади у вівторок зумовить атмосферний фронт", – додала Діденко.

А от в середу, 6 червня, Україна опиниться у тилу фронту, опадів не буде, проте відчутно похолодає.

Ніч на 6 червня та ніч на 7 червня будуть особливо холодною, +7…+10 градусів,

– наголосила синоптик.