Когда, наконец, закончилась безумная жара, большинство украинцев облегченно выдохнули. Но есть люди, которые комфортно чувствуют себя при высоких температурах, к тому же кое-кто скучает по тому, что лето закончилось. Если вам все еще хочется носить легкие платья и невесомые топики – у нас хорошие новости: в Украине все еще тепло. Так что берите тонкую верхнюю одежду и наслаждайтесь!

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Какая будет погода в Украине 6 сентября

Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный, на Левобережье северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +9...+14, днем +22...+27; в южной части ночью +14...+19, днем +25...+30.

Погода в столице и области

В Киевской области тоже переменная облачность, без осадков. Ветер также северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов. В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности

5 – 8 сентября в северных (5 – 6 сентября кроме Черниговской), центральных, южных (кроме Запорожской), Харьковской, Донецкой, Тернопольской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Будьте осторожны в это время: не заезжайте в лес автомобилями, не разжигайте в лесу огонь и не сжигайте стерню на полях – это может иметь серьезные последствия. Также нельзя охотиться и, конечно же, оставлять окурки.

Если увидели возгорание – немедленно звоните по телефону 101!

Пожарная опасность в Украине на 6 сентября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +23...+25

Львов +23...+25

Ивано-Франковск +23...+25

Тернополь +23...+25

Черновцы +23...+25

Хмельницкий +23...+25

Луцк +23...+25

Ровно +23...+25

Житомир +23...+25

Винница +24...+26

Одесса +27...+29

Николаев +27...+29

Херсон +27...+29

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +24...+26

Чернигов +24...+26

Сумы +23...+25

Полтава +24...+26

Днепр +25...+27

Запорожье +27...+29

Донецк +26...+28

Луганск +26…+28

Харьков +24…+26

Прогноз погоды в Украине на 6 сентября / Укргидрометцентр.