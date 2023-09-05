Когда, наконец, закончилась безумная жара, большинство украинцев облегченно выдохнули. Но есть люди, которые комфортно чувствуют себя при высоких температурах, к тому же кое-кто скучает по тому, что лето закончилось. Если вам все еще хочется носить легкие платья и невесомые топики – у нас хорошие новости: в Украине все еще тепло. Так что берите тонкую верхнюю одежду и наслаждайтесь!
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Какая будет погода в Украине 6 сентября
Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный, на Левобережье северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +9...+14, днем +22...+27; в южной части ночью +14...+19, днем +25...+30.
Погода в столице и области
В Киевской области тоже переменная облачность, без осадков. Ветер также северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов. В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.
Предупреждение о пожарной опасности
5 – 8 сентября в северных (5 – 6 сентября кроме Черниговской), центральных, южных (кроме Запорожской), Харьковской, Донецкой, Тернопольской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Будьте осторожны в это время: не заезжайте в лес автомобилями, не разжигайте в лесу огонь и не сжигайте стерню на полях – это может иметь серьезные последствия. Также нельзя охотиться и, конечно же, оставлять окурки.
Если увидели возгорание – немедленно звоните по телефону 101!
Пожарная опасность в Украине на 6 сентября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +23...+25
- Львов +23...+25
- Ивано-Франковск +23...+25
- Тернополь +23...+25
- Черновцы +23...+25
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +23...+25
- Ровно +23...+25
- Житомир +23...+25
- Винница +24...+26
- Одесса +27...+29
- Николаев +27...+29
- Херсон +27...+29
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +24...+26
- Сумы +23...+25
- Полтава +24...+26
- Днепр +25...+27
- Запорожье +27...+29
- Донецк +26...+28
- Луганск +26…+28
- Харьков +24…+26
Прогноз погоды в Украине на 6 сентября / Укргидрометцентр.