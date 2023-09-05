Коли нарешті закінчилася шалена спека, більшість українців полегшено видихнула. Але є люди, які комфортно почуваються за високих температур, до того ж дехто сумує за тим, що літо закінчилося. Якщо вам все ще хочеться носити легесенькі сукні та невагомі топики – у нас хороші новини: в Україні все ще тепло. Тож беріть тонкий верхній одяг і насолоджуйтесь!

Дивіться також Уже без дощу: як довго восени ще буде тепло та сонячно

Якою буде погода в Україні 6 вересня

Синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, на Лівобережжі північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +9...+14, удень +22...+27; у південній частині вночі +14...+19, удень +25...+30.

Погода у столиці та області

На Київщині теж мінлива хмарність, без опадів. Вітер так само північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +9...+14 градусів, удень +22...+27 градусів. У Києві вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.

Попередження про пожежну небезпеку

5 – 8 вересня у північних (5 – 6 вересня крім Чернігівської), центральних, південних (окрім Запорізької), Харківській, Донецькій, Тернопільській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Будьте обережними в цей час: не заїжджайте в ліс автівками, не розпалюйте в лісі вогонь і не спалюйте стерню на полях – це може мати серйозні наслідки. Також не можна полювати і, звісно ж, залишати недопалки.

Якщо побачили займання – негайно телефонуйте 101!

Пожежна небезпека в Україні на 6 вересня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +23...+25

Львів +23...+25

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +23...+25

Чернівці +23...+25

Хмельницький +23...+25

Луцьк +23...+25

Рівне +23...+25

Житомир +23...+25

Вінниця +24...+26

Одеса +27...+29

Миколаїв +27...+29

Херсон +27...+29

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +25...+27

Черкаси +24...+26

Чернігів +24...+26

Суми +23...+25

Полтава +24...+26

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +26...+28

Луганськ +26…+28

Харків +24…+26

Прогноз погоди в Україні на 6 вересня / Укргідрометцентр