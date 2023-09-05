Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що температура буде трохи вищою за норму, а кількість опадів – вкрай малою. Це в комплексі з низькою відносною вологістю сприятиме розвитку посухи та збереженню в лісах найвищого рівня пожежної небезпеки.

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Ще буде тепло та сонячно

Кібальчич зазначив, що у вівторок, 5 вересня, у більшості областей України очікується погода без опадів. Лише вночі та вранці у Приазов'ї, а також на Півночі Лівобережжя пройдуть місцями невеликі дощі, можливі грози.

У західних областях вночі та вранці можливий туман. Вдень повітря прогріється до +23...+28, у Миколаївській та Одеській областях +30...+31 градус.

У середу, 6 вересня, погоду в Україні визначатиме малорухомий антициклон, тому опадів не передбачається. У західній частині вночі та вранці тумани,

– розповів синоптик.

Додав, що вітер буде переважно північної чверті, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +11…+16, вдень +23…+28. Втім, у східних та південних областях до 31 градуса тепла.

У четвер утримається тепла і сонячна погода. У південних областях та у Приазов'ї пригріє до +32. Далі, 8 серпня, погоду також продовжить визначати антициклон. Тож очікується, що буде малохмарно, тепло та сухо.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16, у Карпатах, північних та східних областях +6…+11. Вдень до +23...+28, на крайньому Півдні та в Криму подекуди +30...+31.

До речі, на вихідні вплив антициклону також збережеться. Попри те, що атмосферний тиск почне поступово падати, умов для випадання опадів не очікується.

Всі атмосферні фронти будуть далеко за межами України, а досить низька відносна вологість перешкоджатиме виникненню значного хмарного покриву, тому погода залишиться сонячною в більшості областей,

– підкреслив Кібальчич.

Додав, що вітер буде слабким і змінних напрямків. Вночі +10…+15, вдень +24…+29 градусів.