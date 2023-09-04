До кінця першої декади вересня погода очікується переважно сонячною і теплою, зазначив синоптик Ігор Кібальчич. Однак, без небезпеки цей тиждень не мине, пише 24 Канал.

Зверніть увагу В Україні вдарять перші заморозки: синоптик спрогнозував коли саме

Чим здивує погода цього тижня

Кібальчич розповів, що упродовж тижня над більшою частиною Східної та Центральної Європи очікується антициклональний тип атмосферної циркуляції. Переважатимуть баричні гребені та поля високого тиску. Як результат, на величезних теренах від країн Балтії до Криму та Греції встановиться спокійна суха погода з комфортними температурними показниками.

Температурний фон в Україні виявиться трохи вищим за норму, а кількість опадів буде вкрай малою, що в комплексі з низькою відносною вологістю сприятиме розвитку посухи та збереженню в лісах найвищого рівня пожежної небезпеки,

– попередив синоптик.

До речі Як довго восени ще буде спека: коли чекати значного похолодання

Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі зазначали, що 3 – 6 вересня в Україні, крім більшості західних, 4 – 5 вересня і Чернігівської, 3 – 4 вересня і Вінницької, 5 – 6 вересня і Черкаської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тож будьте особливо обережні з вогнем. Окрім того, не відвідуйте ліси й не розкладайте багаття.

Прогноз погоди на три доби