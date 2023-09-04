До кінця першої декади вересня погода очікується переважно сонячною і теплою, зазначив синоптик Ігор Кібальчич. Однак, без небезпеки цей тиждень не мине, пише 24 Канал.
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Чим здивує погода цього тижня
Кібальчич розповів, що упродовж тижня над більшою частиною Східної та Центральної Європи очікується антициклональний тип атмосферної циркуляції. Переважатимуть баричні гребені та поля високого тиску. Як результат, на величезних теренах від країн Балтії до Криму та Греції встановиться спокійна суха погода з комфортними температурними показниками.
Температурний фон в Україні виявиться трохи вищим за норму, а кількість опадів буде вкрай малою, що в комплексі з низькою відносною вологістю сприятиме розвитку посухи та збереженню в лісах найвищого рівня пожежної небезпеки,
– попередив синоптик.
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Тож будьте особливо обережні з вогнем. Окрім того, не відвідуйте ліси й не розкладайте багаття.
Прогноз погоди на три доби
- Зауважимо, Ігор Кібальчич також прогнозував, що у понеділок, 4 вересня, короткочасні дощі з грозами очікуються у західних, східних та Київській областях. На решті території України переважно без опадів. Вдень пригріє до +26...+31. Втім, на Заході та Півночі значно прохолодніше, – лише +18...+23 градуси.
- 5 вересня у більшості регіонів без опадів. Лише вночі та вранці у Приазов'ї, а також на Півночі Лівобережжя подекуди пройдуть невеликі дощі, грози. Тим часом у західних областях можливий туман. Вночі +12…+17, у Криму до +21. Вдень +23...+28, у Миколаївській та Одеській областях +30...+31.
- У середу, 6 вересня, погоду в Україні визначатиме малорухомий антициклон, тому опадів не передбачається. На Заході вночі та вранці знову тумани. Температура повітря в темну пору доби становитиме +11…+16, вдень +23…+28, у східних та південних областях до +31.