К концу первой декады сентября погода ожидается преимущественно солнечной и теплой, отметил синоптик Игорь Кибальчич. Однако, без опасности эта неделя не пройдет, пишет 24 Канал.
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Чем удивит погода на этой неделе
Кибальчич рассказал, что в течение недели над большей частью Восточной и Центральной Европы ожидается антициклональный тип атмосферной циркуляции. Преобладают барические гребни и поля высокого давления. Как результат, на огромных территориях от стран Балтии до Крыма и Греции установится спокойная сухая погода с комфортными температурными показателями.
Температурный фон в Украине окажется немного выше нормы, а количество осадков будет крайне мало, что в комплексе с низкой относительной влажностью будет способствовать развитию засухи и сохранению в лесах наивысшего уровня пожарной опасности,
– предупредил синоптик.
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Будьте особенно осторожны с огнем. Кроме того, не посещайте леса и не раскладывайте костер.
Прогноз погоды на трое суток
- Отметим, Игорь Кибальчич также прогнозировал, что в понедельник, 4 сентября, кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных, восточных и Киевской областях. На остальной территории Украины преимущественно без осадков. Днем пригреет до +26…+31. Впрочем, на Западе и Севере гораздо прохладнее – лишь +18...+23 градуса.
- 5 сентября в большинстве регионов без осадков. Лишь ночью и утром в Приазовье, а также на Севере Левобережья кое-где пройдут небольшие дожди, грозы. Тем временем в западных областях возможен туман. Ночью +12...+17, в Крыму до +21. Днем +23...+28, в Николаевской и Одесской областях +30...+31.
- В среду, 6 сентября, погоду в Украине определят малоподвижный антициклон, поэтому осадков не предполагается. На Западе ночью и утром снова туман. Температура воздуха в темное время суток составит +11…+16, днем +23…+28, в восточных и южных областях до +31.