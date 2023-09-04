К концу первой декады сентября погода ожидается преимущественно солнечной и теплой, отметил синоптик Игорь Кибальчич. Однако, без опасности эта неделя не пройдет, пишет 24 Канал.

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Кибальчич рассказал, что в течение недели над большей частью Восточной и Центральной Европы ожидается антициклональный тип атмосферной циркуляции. Преобладают барические гребни и поля высокого давления. Как результат, на огромных территориях от стран Балтии до Крыма и Греции установится спокойная сухая погода с комфортными температурными показателями.

Температурный фон в Украине окажется немного выше нормы, а количество осадков будет крайне мало, что в комплексе с низкой относительной влажностью будет способствовать развитию засухи и сохранению в лесах наивысшего уровня пожарной опасности,

– предупредил синоптик.

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Обратите внимание! В Укргидрометцентре отмечали, что 3 – 6 сентября в Украине, кроме большинства западных, 4 – 5 сентября и Черниговской, 3 – 4 сентября и Винницкой, 5 – 6 сентября и Черкасской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Будьте особенно осторожны с огнем. Кроме того, не посещайте леса и не раскладывайте костер.

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