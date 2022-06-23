Какая будет погода в регионах и Киеве

На западе и большинстве южных областей температура воздуха будет достигать 29 градусов тепла, а на севере, в центре и востоке Украины, будет прохладнее. Ухудшение погоды прогнозируется в Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Днепре, Полтаве, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Херсоне и Одессе.

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В большинстве областей Украины – непогода

В южных областях ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем составит 22-26 градусов тепла, ночью – 12-17 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

На Востоке также осадки. Температура воздуха кое-где поднимется до 27 градусов тепла, ночью – 11 – 15 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный.

Прогноз погоды в областях на 24 июня.

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +24...+26

Ровно – +24..+26

Житомир – +24...+26

Винница – +23...+25

Одесса – +24...+26

Николаев – +23...+25

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +21...+23

Днепр – +22...+24

Запорожье – +21...+23

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +21...+23

Киев – +24...+26

Прогноз погоды от Наталки Денисенко.

Синоптикиня Наталья Денисенко также написала, что "погода пятницы в Украине будет интересна". В частности, а Левобережье циклон, центр которого расположился восточнее Украины, вызовет дожди, грозы и при грозах даже шквалистое усиление ветра.

А вот в западных областях, северных и многих центральных антициклонах, по имени Frido вытеснит осадки и сделает завтра погоду солнечной, сухой.

Ветер 24 июня будет северо-восточным, порывистым, местами даже со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду. Воздух будет постепенно нагреваться, в течение дня ожидается +24+27 градусов.

На Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, в Кропивницком с районами, в Запорожье еще будет свежее, местами +19+23 градуса.

Приятное летнее тепло в ближайшее время будет доминировать в Украине, сильная жара маловероятна,

– написала Наталья Денисенко.

Внимание! В Киеве пятница обещает, если бы не порывистый северо-восточный ветер, почти идеальная погода – переменная облачность, солнышко, сухо и тепло, +25, +26 градусов.

Прогноз погоды на 24 июня. Скриншот Укргидрометцентр