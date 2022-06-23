Якою буде погода в регіонах та Києві
На Заході та в більшості південних областей температура повітря сягатиме 29 градусів тепла, а на Півночі, у Центрі та Сході України буде прохолодніше. Погіршення погоди прогнозують у Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Херсоні та Одесі.
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У більшості областей України – негода
У південних областях очікуються дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме 22-26 градусів тепла, вночі – 12 – 17 градусів. Вітер переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
На Сході України також опади. Температура повітря подекуди підніметься до 27 градусів тепла, вночі – 11 – 15 градусів. Вітер переважно південно-східний.
Прогноз погоди в областях на 24 червня
- Львів – +24...+26
- Івано-Франківськ – +23...+25
- Тернопіль – +23...+25
- Чернівці – +25...+27
- Хмельницький – +23...+25
- Луцьк – +24...+26
- Рівне – +24..+26
- Житомир – +24...+26
- Вінниця – +23...+25
- Одеса – +24...+26
- Миколаїв – +23...+25
- Херсон – +22...+24
- Сімферополь – +22...+24
- Кропивницький – +21...+23
- Черкаси – +22...+24
- Чернігів – +23...+25
- Суми – +23...+25
- Полтава – +21...+23
- Дніпро – +22...+24
- Запоріжжя – +21...+23
- Донецьк – +21...+23
- Луганськ – +22...+24
- Харків – +21...+23
- Київ – +24...+26
Прогноз погоди від Наталки Денисенко
Синоптикиня Наталя Денисенко також написала, що "погода п'ятниці в Україні буде цікавою". Зокрема, на Лівобережжі циклон, центр якого розташувався східніше України, зумовить дощі, грози та навіть шквалисте посилення вітру.
А ось у західних областях, північних та багатьох центральних антициклон на ім'я Frido витіснить опади й зробить завтра погоду сонячною та сухою.
Вітер 24 червня буде північно-східним, рвучким, місцями навіть зі штормовими поривами до 15 – 18 метрів за секунду. Повітря поступово нагріватиметься, впродовж дня очікується +24...+27 градусів.
На Полтавщині, Сумщині, Харківщині, в Кропивницькому з районами, на Запоріжжі ще буде свіжіше, місцями +19...+23 градуси.
Приємне літнє тепло найближчим часом домінуватиме в Україні, сильна спека малоймовірна,
– написала Наталя Денисенко.
Прогноз погоди на 24 червня / Скриншот Укргідрометцентр