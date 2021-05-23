Осадки ожидают только на Севере Украины и в центральных областях. Дожди, которые несколько дней шли на Западе, переместятся и на другие регионы.

Тем временем В Карпатах в конце мая все еще лежит снег: фото

Где стоит ожидать ливни

Синоптики предупреждают о сильных дождях 24 мая – уровень опасности достигнет первого желтого. Осадки будут идти ночью в западных, северных, центральных областях, днем на Полтавщине и Сумщине.

В Киевской области 24 мая ночью значительные дожди, местами гроза – I уровень опасности, желтый.

Сейчас же – 23 мая – в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Тернопольской областях наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Поднятие уровня воды в реках

Поскольку в западных областях дожди идут уже несколько дней подряд, жителям этих регионов стоит ожидать поднятия рек. Так, синоптики прогнозируют, что в связи с ожидаемыми дождями 23 – 24 мая вода поднимется на реках бассейна Днестра:

во Львовской области;

в Ивано-Франковской области.

Ожидают подъем уровня воды на 0,3 – 1,0 метра над текущим уровнем. Впрочем, пока негативных последствий не ожидают.