Опади очікують лише на Півночі України та у центральних областях. Дощі, які декілька днів йшли на Заході, перемістяться і на інші регіони.

Тим часом У Карпатах наприкінці травня все ще лежить сніг: фото

Де варто чекати зливи

Синоптики попереджають про сильні дощі 24 травня – рівень небезпечності сягне першого – жовтого – рівня. Опади йтимуть вночі у західних, північних, центральних областях, вдень на Полтавщині та Сумщині.

У Київській області 24 травня вночі значні дощі, місцями гроза – I рівень небезпечності, жовтий.

Наразі ж – 23 травня – в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Підняття рівнів води у річках

Оскільки у західних областях дощі йдуть вже декілька днів поспіль, мешканцям цих регіонів варто очікувати на підняття річок. Так, синоптики прогнозують, що у зв'язку з очікуваними дощами 23 – 24 травня вода підніметься на річках басейну Дністра:

у Львівській та

в Івано-Франківській області.

Очікують підйом рівнів води на 0,3 – 1,0 метра над поточними рівнями. Втім, наразі негативних наслідків не очікують.