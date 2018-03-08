Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий 8 марта

Зима не отступает. 8 марта сохранится довольно прохладная погода, из-за чего на дорогах гололедица и туман.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что 8 марта на дорогах, кроме южной части, гололедица.

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На востоке страны местами налипание мокрого снега.

Кроме того сообщается о тумане, из-за чего видимость на дорогах снизится до 200-500 метров.