Синоптики попередили про погіршення погодних умов 8 березня

Зима не відступає. 8 березня збережеться доволі прохолодна погода, через що на дорогах ожеледиця та туман.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики попереджають, що 8 березня на дорогах, крім південної частини, ожеледиця.

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На сході країни місцями налипання мокрого снігу.

Окрім того повідомляється про туман, через що видимість на дорогах знизиться до 200-500 метрів.