Синоптики попередили про погіршення погодних умов 8 березня
Зима не відступає. 8 березня збережеться доволі прохолодна погода, через що на дорогах ожеледиця та туман.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Синоптики попереджають, що 8 березня на дорогах, крім південної частини, ожеледиця.
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На сході країни місцями налипання мокрого снігу.
Окрім того повідомляється про туман, через що видимість на дорогах знизиться до 200-500 метрів.
Джерело: 24 Канал
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