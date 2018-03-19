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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине: карта

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Непогода в Украине 19-20 марта
Непогода в Украине 19-20 марта

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине по-прежнему будут снегопады и метели, а на дорогах – гололедица.

19 марта в Украине снегопады, метели, на дорогах гололедица; в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед; на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/сек.

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20 марта на дорогах Украины гололедица; днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильные осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных и прикарпатских областях 3 (красный)), также усложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", – предупредили в ГСЧС.


Карта непогоды в Украине 19-20 марта

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Стихийный бедствия
Источник: 24 Канал
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