Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні: карта

За даними Укргідрометцентру, в найближчі дні в Україні й надалі будуть снігопади та хуртовини, а на дорогах – ожеледиця.

19 березня в Україні снігопади, хуртовини, на дорогах ожеледиця; у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях сильний сніг, снігові замети; в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь; на півдні та сході країни пориви вітру 15-20 м/с.

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20 березня на дорогах України ожеледиця; вдень у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях сильні опади (сніг, мокрий сніг), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), місцями в центральних та прикарпатських областях 3 (червоний)), також ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства", – попередили в ДСНС.

Карта негоди в Україні 19-20 березня