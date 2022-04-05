Воздушную тревогу власти начали объявлять ориентировочно в 05:31. Всех граждан просят находиться в укрытии до отбоя тревоги.

Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В Украине объявили воздушную тревогу

Согласно сообщениям местных властей, в укрытии должны находиться жители:

Волыни;

Полтавщины;

Кировоградшины;

Житомирщины;

Виннитчины;

Львовщины;

Одесщины;

Сумщины;

Ровенщины;

Киевщины;

Буковины;

Тепнопольщины;

Николаевщины;

Черкассщины.

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