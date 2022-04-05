Воздушную тревогу власти начали объявлять ориентировочно в 05:31. Всех граждан просят находиться в укрытии до отбоя тревоги.

Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В Украине объявили воздушную тревогу

Согласно сообщениям местных властей, в укрытии должны находиться жители:

  • Волыни;
  • Полтавщины;
  • Кировоградшины;
  • Житомирщины;
  • Виннитчины;
  • Львовщины;
  • Одесщины;
  • Сумщины;
  • Ровенщины;
  • Киевщины;
  • Буковины;
  • Тепнопольщины;
  • Николаевщины;
  • Черкассщины.

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