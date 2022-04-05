Повітряну тривогу влада почала оголошувати орієнтовно о 05:31. Усіх громадян просять перебувати в укритті до відбою тривоги.

Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

В Україні оголосили повітряну тривогу

Згідно з повідомленнями місцевої влади, в укритті повинні пербувати жителі:

  • Волині;
  • Київщині;
  • Полтавщини;
  • Кіровоградшини;
  • Житомирщині;
  • Вінниччині;
  • Львівщині;
  • Одещині;
  • Сумщини;
  • Рівненщини;
  • Київщини;
  • Буковини;
  • Тепнопільщини;
  • Миколаївщини;
  • Черкащини.

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