Повітряну тривогу влада почала оголошувати орієнтовно о 05:31. Усіх громадян просять перебувати в укритті до відбою тривоги.
Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
В Україні оголосили повітряну тривогу
Згідно з повідомленнями місцевої влади, в укритті повинні пербувати жителі:
- Волині;
- Київщині;
- Полтавщини;
- Кіровоградшини;
- Житомирщині;
- Вінниччині;
- Львівщині;
- Одещині;
- Сумщини;
- Рівненщини;
- Київщини;
- Буковини;
- Тепнопільщини;
- Миколаївщини;
- Черкащини.
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