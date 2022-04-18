Британская разведка отмечает, что Россия использовала аналогичную тактику в Чечне в 1999 и в Сирии в 2016, применяя как воздушные, так и наземные боеприпасы.

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Россия в Мариуполе использует тактики Чечни и Сирии

Нацеливание на населенные районы в пределах Мариуполя сравнивается с подходом России к Чечне и Сирии. Это несмотря на заявления Минобороны России с 24 февраля 2022 года о том, что Россия не будет наносить удары по городам и не будет угрожать украинскому населению,

– говорится в сообщении.

Напомним, что ранее британская разведка отмечала, что Путин продолжит концентрировать силы на Востоке Украины. Следующими мишенями для россиян могут стать Краматорск и Константиновка. Минобороны Великобритании отметило, что в этих городах россияне могут проявлять такую ​​же жестокость, как на Киевщине или в Мариуполе.

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