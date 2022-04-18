Британська розвідка зазначає, що Росія і раніше використовувала аналогічну тактику в Чечні 1999 року та Сирії 2016 року, застосовуючи як повітряні, так і наземні боєприпаси.

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Росія у Маріуполі використовує тактики Чечні та Сирії

Націлювання на населені райони в межах Маріуполя порівнюється з підходом Росії до Чечні та Сирії. Це незважаючи на заяви Міноборони Росії від 24 лютого 2022 року про те, що Росія не буде завдавати ударів по містах, та не буде загрожувати українському населенню,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше британська розвідка наголошувала, що Путін продовжить концентрувати сили на Сході України. Наступними мішенями для росіян можуть стати Краматорськ та Костянтинівка. Міноборони Великої Британії зазначило, що у цих містах росіяни можуть проявляти таку ж жорстокість, як на Київщині чи у Маріуполі.

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