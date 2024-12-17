Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что сотни тысяч сирийцев были убиты с 2011 года, когда подавление протестов граждан против политики Асада переросло в войну.

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Что известно о массовых захоронениях в Сирии

Руководитель сирийской правозащитной организации Муаз Мустафа заявил, что место захоронения в Аль-Кутайфе возле Дамаска является одной из пяти массовых могил, которые он идентифицировал в течение многих лет. Он подчеркнул, что сто тысяч – это "самая скромная оценка" количества тел, которые были найдены на месте захоронения.

По его словам, массовые захоронения есть более, чем в пяти местах, и наряду с сирийскими жертвами есть граждане США, Великобритании и другие иностранцы. Однако стоит отметить, что журналисты Reuters не смогли подтвердить эти утверждения.

Муаз Мустафа рассказал, что тела убитых передавали в места массовых захоронений из госпиталей, где они оказывались после пыток.

Мы говорили с теми, кто работал на этих массовых могилах, в частности с водителями бульдозеров, которых заставляли рыть могилы и даже уплотнять тела, чтобы они поместились в почву,

– сказал правозащитник.

Он также выразил обеспокоенность тем, что места захоронений не защищены, и подчеркнул, что их необходимо сохранить как доказательства для будущего расследования.

Напомним, наступление повстанцев в Сирии завершилось захватом Дамаска и положило конец 50-летнему правлению Асадов. Сам Башар Асад поспешно покинул Сирию и переместился в Россию.