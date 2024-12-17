Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що сотні тисяч сирійців були вбиті з 2011 року, коли придушення протестів громадян проти політики Асада переросло у війну.

Читайте також "До останнього не хотів полишати Дамаск": Асад зробив перші заяви після втечі з Сирії

Що відомо про масові поховання в Сирії

Керівник сирійської правозахисної організації Муаз Мустафа заявив, що місце поховання в Аль-Кутайфі біля Дамаска є однією з п'яти масових могил, які він ідентифікував протягом багатьох років. Він підкреслив, що сто тисяч – це "найскромніша оцінка" кількості тіл, які були знайдені на місці поховання.

За його словами, масові поховання є більше, ніж у п'яти місцях, і поряд із сирійськими жертвами є громадяни США, Великобританії та інші іноземці. Однак варто зазначити, що журналісти Reuters не змогли підтвердити ці твердження.

Муаз Мустафа розповів, що тіла вбитих передавали до місць масових поховань з госпіталів, де вони опинялися після тортур.

Ми говорили з тими, хто працював на цих масових могилах, зокрема з водіями бульдозерів, яких змушували рити могили і навіть ущільнювати тіла, щоб вони помістилися в ґрунт,

– сказав правозахисник.

Він також висловив занепокоєння тим, що місця поховань не захищені, і наголосив, що їх необхідно зберегти як докази для майбутнього розслідування.

Нагадаємо, наступ повстанців у Сирії завершився захопленням Дамаска та поклав край 50-літньому правлінню Асадів. Сам Башар Асад поспіхом покинув Сирію та перемістився до Росії.