В Сирии разбился российский военный вертолет: в России отрицают
Сирийские СМИ 28 февраля сообщили о падении российского военного вертолета. Однако в Минобороны России авиакатастрофу отрицают.
Источник:SANA
Авария произошла между селами Аль-риханна и Аль-Касим в провинции Хасеке. Кстати, неподалеку расположена российская военная база.
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Пилот вертолета, вероятно, погиб.
Что говорят в России
- В Минобороны России информацию об авиакатастрофе не подтверждают. Как сообщает Интерфакс, вертолет якобы совершил в Сирию вынужденную посадку по техническим причинам.
- На борту находились пилот и оператор вооружения. Летчиков якобы доставили на аэродром, их жизни ничего не угрожает.
- В Минобороны убеждают, что огневой атаки по вертолету не было.
Заметим, Ми-35 – многоцелевой ударный вертолет, модернизированная версия вертолета Ми-24. На борту обычно могут быть до 8 человек десанта. Этот воздушный транспорт может быть оснащен противотанковыми управляемыми ракетами, стрелково-пушечным, бомбовым и минным вооружением.
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