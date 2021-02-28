Сирийские СМИ 28 февраля сообщили о падении российского военного вертолета. Однако в Минобороны России авиакатастрофу отрицают.

Авария произошла между селами Аль-риханна и Аль-Касим в провинции Хасеке. Кстати, неподалеку расположена российская военная база.

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Пилот вертолета, вероятно, погиб.

Что говорят в России

В Минобороны России информацию об авиакатастрофе не подтверждают. Как сообщает Интерфакс, вертолет якобы совершил в Сирию вынужденную посадку по техническим причинам.

На борту находились пилот и оператор вооружения. Летчиков якобы доставили на аэродром, их жизни ничего не угрожает.

В Минобороны убеждают, что огневой атаки по вертолету не было.

Заметим, Ми-35 – многоцелевой ударный вертолет, модернизированная версия вертолета Ми-24. На борту обычно могут быть до 8 человек десанта. Этот воздушный транспорт может быть оснащен противотанковыми управляемыми ракетами, стрелково-пушечным, бомбовым и минным вооружением.

Обратите внимание! США 26 февраля совершили авианалет на позиции проиранских боевиков в Сирии. Указ об атаке впервые на посту д ал президент США Джо Байден.