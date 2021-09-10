Взрыв прогремел в провинции Хомс 9 сентября. Заряд заложили на маршруте, которым должен был ехать гуманитарный конвой.

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Нападение на россиян в Сирии: что случилось

Военная полиция из представителей России 9 сентября разведывала маршрут, по которому должна была двигаться колонна автомобилей гуманитарного конвоя.

Российский броневик наткнулся на мину, установленную на обочине.

В авто был российский военный, он погиб от тяжелых травм несмотря на немедленную помощь медиков.

Коротко о том, что происходит в Сирии

В Сирии идет гражданская война с 2011 года. Тогда люди выступили против Башара Асада, который четыре раза подряд "выигрывал" президентские выборы.

Асад жестоко подавлял и подавляет восставших благодаря российским деньгам и оружию. А в 2015 году Россия начала открытую военную операцию в Сирии.

Только по официальным данным, на март 2021 там погибло 112 российских военных. По неофициальным данным, жизни лишились еще десятки россиян, которые были наемниками.