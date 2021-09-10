Вибух пролунав у провінції Хомс 9 вересня. Заряд заклали на маршруті, яким мав їхати гуманітарний конвой.
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Напад на росіян у Сирії: що сталося
Військова поліція з представників Росії 9 вересня розвідувала маршрут, за яким мала рухатися колона автомобілів гуманітарного конвою.
- Російський броньовик натрапив на міну, влаштовану на узбіччі.
- В авто був російський військовий, він загинув від важких травм попри негайну допомогу медиків.
Коротко про те, що відбувається в Сирії
- У Сирії триває громадянська війна з 2011 року. Тоді люди виступили проти Башара Асада, який чотири рази поспіль "вигравав" президентські вибори.
- Асад жорстоко придушував повсталих завдяки російським грошам та зброї. А у 2015 році Росія розпочала відкриту військову операцію в Сирії.
- Тільки за офіційними даними, станом на березень 2021 року там загинуло 112 російських військових. За неофіційними даними, життя втратили ще десятки росіян, які були найманцями.
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