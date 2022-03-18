Также во время телефонного диалога один из орков рассказал о заработках и "надеждах" на квартиру. В частности, и не обошел тему о тех, кто отказывается от участия в войне, почувствовав на себе отпор украинских бойцов.

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"Сирия по сравнению с этим вообще цветочки, детский сад", – констатировал российский захватчик, сравнивая войну России в Украине и Сирии.

Оккупант: Нах*й мне эта война нужна?

Военный из России отметил, что среди "мощнейшей армии мира" есть отказники – те, кто больше не хотят здесь находиться. Сам оккупант во время разговора сказал, что и сам не прочь уйти.

Узнаем. Если не будет уголовной ответственности, то можно и уйти. Если не будет "криминала", то нах*й мне эта война нужна? Все деньги не заработаешь,

– заявил российский убийца.

Также захватчик сообщил, что из-за того, что ВСУ "почистило" их армию, то у него может наконец-то появиться жилье. "Возможно, очередь на квартиру быстрее продвинется", – обрадовался он.

Прокомментировал оккупант и "подмогу" от Национальной гвардии России. "Росгвардия нах*й здесь нужна? Они ведь не подготовлены, палками только махать умеют", – добавил он.