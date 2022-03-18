Також під час телефонного діалогу один з орків розповів про заробітки та "надію" на квартиру. Зокрема, і не оминув тему про тих, хто відмовляється від участі у війні, відчувши на собі відсіч українських бійців.

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"Сирія у порівняні з цим узагалі квіточки, дитячий садок", – констатував російський загарбник, порівнюючи війну Росії в Україні та Сирії.

Окупант: Нах*й мені ця війна потрібна?

Військовий із Росії відзначив, що серед "найпотужнішої армії світу" є відмовники – ті, хто більше не хочуть тут перебувати. Сам окупант під час розмови сказав, що і сам не проти піти.

Дізнаємось. Якщо не буде кримінальної відповідальності, то можна й піти. Якщо не буде "криміналу", то нах*й мені ця війна потрібна? Усіх грошей не заробиш,

– заявив російський убивця.

Також загарбник повідомив, що через те, що ЗСУ "почистило" їхню армію, то у нього може нарешті з'явитись помешкання. "Можливо, черга на квартиру швидше просунеться", – зрадів він.

Прокоментував окупант і "підмогу" від Національної гвардії Росії. "Росгвардія нах*й тут потрібна? Вони ж не підготовлені, палками тільки махати вміють", – додав він.

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