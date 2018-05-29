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Сирия официально признала оккупированные Россией Южную Осетию и Абхазию

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Сирия официально признала псевдореспублики Южную Осетию и Абхазию
Сирия официально признала псевдореспублики Южную Осетию и Абхазию / Expert.ru

Сирийские власти объявили о признании и установлении дипломатических отношений с оккупированными территориями Грузии, непризнанными псевдореспубликами Южной Осетией и Абхазией.

Об этом свидетельствует информация на сайте МИД Сирии.

"В знак признания взаимной поддержки Сирийская Арабская Республика, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия договорились о признании и установлении дипломатических отношений между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Абхазия, и Республикой Южная Осетия", – говорится в сообщении.

К слову, в апреле Абхазия предложила оказать военную помощь Сирии, пострадавшей в результате военного удара.

Что такое Абхазия?
Оккупированній Россией историко-этнографический регион южнее Кавказа. Де-факто находится под контролем самопровозглашенной республики Абхазия, тогда как большинство стран мира рассматривает его как автономную республику в составе Грузии.

Что такое Южная Осетия?
Регион Грузии, над которым страна потеряла контроль, поскольку там российской оккупационной властью и местными коллаборационистами было провозглашено образование "республики Южная Осетия".

Теги: Новости России Новости политики Новости Грузии Южная Осетия Абхазия Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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