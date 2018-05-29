Сирія офіційно визнала окуповані Росією Південну Осетію та Абхазію

Сирійська влада оголосила про визнання та встановлення дипломатичних відносин із окупованими територіями Грузії, невизнаними псевдореспубліками Південною Осетією та Абхазією.

Про це свідчить інформація на сайті МЗС Сирії.

"На знак визнання взаємної підтримки Сирійська Арабська Республіка, Республіка Абхазія і Республіка Південна Осетія домовилися про визнання та встановлення дипломатичних відносин між Сирійською Арабською Республікою і Республікою Абхазія, і Республікою Південна Осетія", – мовиться у повідомленні.

До слова, у квітні Абхазія запропонувала надати військову допомогу Сирії, що постраждала внаслідок військового удару.

Що таке Абхазія? Окупований Росією історико-етнографічний регіон на південь від Кавказу. Де-факто перебуває під контролем самопроголошеної республіки Абхазії, тоді як більшість країн світу розглядає його як автономну республіку у складі Грузії



Що таке Південна Осетія? Регіон Грузії, над яким країна втратила контроль, оскільки там російською окупаційною владою та місцевими колаборантами було проголошено утворення "республіки Південна Осетія".