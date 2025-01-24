Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сырского для "Радио Байрактар".

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Сколько часов в сутки спит Сырский

Александр Сирский спит 4 – 4,5 часов в сутки. Также главнокомандующий ВСУ рассказал, откуда ему удается "черпать силы".

Нужно быть в постоянной готовности и постоянно надо не забывать о возможности сделать какое-то физическое упражнение, даже за счет приема пищи, например обеда,

– объяснил он.

По словам Сырского, вместо обеда он может "потягать железо" или заняться бегом. Он подчеркнул, что это позволяет держаться в форме и находиться в состоянии постоянной готовности.

Мозг должен быть готовым к любым действиям в любое время независимо от того, день или ночь,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

К слову, в новом интервью Александр Сырский также раскрыл, какой день за все время российско-украинской войны был для него самым тяжелым. По словам главкома, это были бои за Дебальцево в Донецкой области.