Как сообщает издание Barents Observer, встреча генерала с начальником оборонного ведомства Норвегии Эйриком Кристофферсеном состоялась на пограничной военной базе Ярфьорд в рамках закрытой инспекции 198-километровой линии разграничения.

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Что известно о пребывании Сырского на границе с Россией в Норвегии?

По договоренности с военными журналисты не обнародовали подробности визита до полного завершения работы делегации в этом районе.

Бывший глава украинских вооруженных сил подчеркнул необходимость постоянной защиты от беспилотников и ракет, оценив угрозу вражеских провокаций на Севере как вполне вероятную, учитывая подобные случаи в Польше и странах Балтии.

"Это довольно деликатные вопросы, что касается нашей совместной работы здесь", – ответил Александр Сырский на вопрос об осмотре развернутых в пограничной зоне норвежских средств противовоздушной обороны.

Со своей стороны генерал Эйрик Кристофферсен пояснил, что тщательное изучение ландшафта на севере является обязательным первым шагом перед моделированием возможных боевых действий.

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"После того как мы побываем здесь, мы отправимся в Осло и проведем то, что мы называем военным моделированием: рассмотрим различные сценарии и выясним, как мы можем сдерживать их и, при необходимости, реагировать на них", – подчеркнул начальник оборонного ведомства Норвегии.

Инспекция рубежей и угроза с базы Оленья

Оба командующих прилетели в Киркенес на самолете C-130J Super Hercules с отключенным для гражданских служб транспондером и провели совещание за закрытыми дверями с директором Службы безопасности полиции Беатой Гангос. Затем делегация осмотрела прилегающие территории, используя гусеничный транспорт и вертолет спасательной службы SAR Queen.

С высоты наблюдательного пункта генералы осмотрели Печенгскую долину, где базируется 71-я гвардейская мотострелковая дивизия России.

Москва привлекала это подразделение к секретным операциям на востоке Украины еще в 2014 году, а во время вторжения 2022 года формирование понесло значительные потери, в результате чего большая часть бронетехники на базах превратилась в металлолом.

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Недалеко от границы также расположен российский аэродром "Оленья", откуда бомбардировщики Ту-95МС запускают крылатые ракеты Х-101. Александр Сырский подтвердил, что удары по этому аэродрому будут продолжаться и в дальнейшем с использованием всех доступных средств для снижения наступательных возможностей России.

Фиксация нарушений воздушного пространства у границ НАТО

Активность российских военных вдоль восточного фланга альянса стремительно растет: с начала 2026 года государства блока НАТО зафиксировали 25 нарушений воздушного пространства со стороны России, что в четыре раза превышает статистику 2024 года. В частности, недавний ракетный залп привел к падению трех крылатых ракет на территории Польши.

Радиолокационный комплекс, развернутый вблизи Киркенеса / Томас Нильсен

Одновременно с действиями военных на севере министр обороны Украины Евгений Хмара встретился в Осло с министром обороны Норвегии Торе О. Сандвиком и министром финансов Йенсом Столтенбергом.

Стороны сосредоточились на прямых финансовых инвестициях норвежской стороны в украинское производство оружия и укреплении защиты от баллистических угроз.

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"Норвегия – один из наших самых надежных партнеров. Ее поддержка отвечает самым насущным потребностям на передовой: противовоздушная оборона, беспилотники и авиация. Мы особенно ценим ее готовность напрямую инвестировать в украинское оборонное производство", – заявил Евгений Хмара.

Обмен практическим боевым опытом

Маршрут завершился на пограничном посту № 247 в Гренсе-Якобсельве на побережье Варангер-фьорда, где генералы встретились со срочниками норвежских войск. Визит состоялся вскоре после атаки беспилотников на судно Sparta II в Балтийском море, по этому поводу норвежская сторона подчеркнула важность соблюдения совместных морских соглашений о поиске и спасении.

Эксперт из Норвежского исследовательского института обороны Кристиан Отланд подчеркнул, что сотрудничество носит исключительно практический характер.

Норвегия оказывает технологическую и финансовую помощь украинскому сектору безопасности, а украинские военные делятся со скандинавскими партнерами реальным опытом сбивания дронов и ракет в условиях современного боя.

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Напомним, ранее мы писали, как 23 ноября во время выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе Александр Сырский назвал ключевые уроки войны.

Он сделал акцент на необходимости системной подготовки обороны в мирное время, глубоком обновлении коллективной безопасности и непрерывном развитии национальных армий.