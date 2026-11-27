Як повідомляє видання Barents Observer, зустріч генерала з начальником оборони Норвегії Ейріком Крістофферсеном відбулася на прикордонній військовій станції Ярфіорд у межах закритої інспекції 198-кілометрової лінії розмежування.

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За домовленістю з військовими, журналісти не оприлюднювали подробиці візиту до повного завершення роботи делегації в цьому районі.

Колишній очільник українського війська наголосив на необхідності постійного захисту від безпілотників і ракет, оцінивши загрозу ворожих провокацій на Півночі як цілком імовірну з огляду на подібні випадки в Польщі та країнах Балтії.

"Це досить чутливі питання щодо нашої спільної роботи тут", – відповів Олександр Сирський на запитання щодо огляду розгорнутих на прикордонні норвезьких засобів протиповітряної оборони.

Зі свого боку генерал Ейрік Крістофферсен пояснив, що ретельне вивчення ландшафту на півночі є обов'язковим першим кроком перед моделюванням можливих бойових дій.

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"Після того як ми побуваємо тут, ми вирушимо до Осло і проведемо те, що ми називаємо військовим моделюванням: розглянемо різні сценарії і з’ясуємо, як ми можемо стримувати їх і, за необхідності, реагувати на них", – підкреслив начальник оборони Норвегії.

Інспекція рубежів та загроза з бази Оленья

Обидва командувачі прилетіли до Кіркенеса на літаку C-130J Super Hercules з вимкненим для цивільних служб транспондером і провели нараду за зачиненими дверима з директором Служби безпеки поліції Беате Гангос. Згодом делегація обстежила прилеглі території, використовуючи гусеничний транспорт і вертоліт рятувальної служби SAR Queen.

З висоти спостережного пункту генерали оглянули Печенгську долину, де базується 71-ша гвардійська мотострілецька дивізія Росії.

Москва залучала цей підрозділ до таємних операцій на сході України ще у 2014 році, а під час вторгнення 2022 року формування зазнало значних втрат, унаслідок чого більшість бронетехніки на базах перетворилася на брухт.

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Неподалік кордону також розташований російський аеродром Оленья, звідки бомбардувальники Ту-95МС запускають крилаті ракети Х-101. Олександр Сирський підтвердив, що удари по цьому летовищу триватимуть і надалі з використанням усіх доступних засобів для зниження наступальних спроможностей Росії.

Фіксація повітряних порушень біля кордонів НАТО

Активність російських військових уздовж східного флангу альянсу стрімко зростає: з початку 2026 року держави блоку НАТО зафіксували 25 порушень повітряного простору з боку Росії, що вчетверо перевищує статистику 2024 року. Зокрема, нещодавній ракетний залп призвів до падіння трьох крилатих ракет на території Польщі.

Радіолокаційний комплекс, розгорнутий поблизу Кіркенеса / Томас Нільсен

Одночасно з роботою військових на півночі міністр оборони України Євген Хмара зустрівся в Осло з міністром оборони Норвегії Торе О. Сандвиком і міністром фінансів Єнсом Столтенбергом.

Сторони зосередилися на прямих фінансових інвестиціях норвезької сторони в українське виробництво зброї та зміцненні захисту від балістичних загроз.

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"Норвегія – один із наших найнадійніших партнерів. Її підтримка відповідає найбільш критичним потребам на передовій: протиповітряна оборона, безпілотники та авіація. Ми особливо цінуємо її готовність напряму інвестувати в українське оборонне виробництво", – заявив Євген Хмара.

Обмін практичним бойовим досвідом

Маршрут завершився на прикордонному посту № 247 у Гренсе-Якобсельві на узбережжі Варангер-фіорда, де генерали зустрілися зі строковиками норвезьких військ. Візит відбувався невдовзі після атаки безпілотників на судно Sparta II у Балтійському морі, щодо якого норвезька сторона наголосила на дотриманні спільних морських угод про пошук і порятунок.

Експерт із Норвезького дослідницького інституту оборони Крістіан Отланд підкреслив, що співпраця має виключно практичний характер.

Норвегія забезпечує технологічну та фінансову допомогу українському сектору безпеки, а українські військові передають скандинавським партнерам реальний досвід збиття дронів та ракет у сучасному бою.

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Нагадаємо, раніше ми писали, як 23 листопада під час виступу на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі Олександр Сирський назвав ключові уроки війни.

Він акцентував на необхідності системної підготовки оборони в мирний час, глибокому оновленні колективної безпеки та безперервному розвитку національних армій.