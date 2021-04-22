Накануне Майкл Щур пострадал от парня на самокате. Из-за замечания его ударили и распылили в глаза газ. Ведущий отметил внимательную работу правоохранителей, рассказал, что изменилось, когда в Министерстве внутренних дел узнали о нападении на журналиста, и указал на проблемы в работе системы.

Майкл Щур выразил благодарность "человеку из 102, который принимал его вызов", ведь офицер очень внимательно его слушал и давал четкие вопросы.

Как все было Распылили газ в глаза и ударили: Майкл Щур рассказал о стычке с ребятами на самокатах

Сотрудничество Майкла Щура и полиции

Нет пренебрежительного милицейского тона "как вы меня все отвлекаете". Была четкость, внимательность. Супер. Браво. Спросил трижды не вызвать ли мне скорую помощь,

– поделился ведущий.

Также он поблагодарил патрульных, которые посоветовали ему обратиться после инцидента в участок.

"Особое отношение" правоохранителей

А также отметил, что правоохранители вежливо вели себя еще до того, как МВД узнало, что он – журналист. Уже после того, как это стало известно, к Майклу Щуру позвонил начальник райотдела, разговор состоялся и с заместителем главы МВД Антоном Геращенко.

Мне неприятно сейчас называть фамилии. Я бы хотел не называть. Но не могу. Я против "особого отношения",

– отметил журналист.

Он отметил, что хочет, чтобы отношение правоохранителей было одинаковым ко всем и не зависело от профессии или социального статуса. "А система не относится. Потому что, например, до того как система узнала, что я журналист, полиция не ехала 2 часа", – пояснил он.

Курьез с видео с камер наблюдения

За это время Майкл Щур с коллегой обошел офисы с камерами слежения неподалеку. И с одной камеры им позволили снять видео.

"То есть у меня есть видео, где я догоняю парня на самокате. А у полиции есть только мое заявление", – добавил журналист. Впоследствии это видео он прислал начальнику райотдела.

Интересно, что Геращенко в разговоре с ведущим отметил, что полиция работает над его делом и уже есть результаты.

Они уже даже нашли видео с камеры слежения. Я попросил его прислать. И он прислал мне мое видео,

– рассказал Майкл Щур.

Журналист завершил свое сообщение тем, что предположил, что может делать что-то неправильно, рассказывая детали общения с Геращенко. "Господин Антон, вы можете от меня требовать удалить этот пост. И вы можете сказать, что вы мне не говорили, что это видео нашли вы (то есть полиция)", – продолжил ведущий.

Однако отметил, что имеет одну цель – "показать, что система намахивает всех". И уточнил, что это касается не только людей, которые приходят к ней с заявлениями, но и людей, которые управляют этой системой.

Реакция Геращенко

Заместитель министра поблагодарил Майкла Щура за теплые слова о полиции, "которая постепенно меняется к лучшему". И уточнил, что по должностным обязанностям он отвечает за защиту журналистов.

Когда есть нападения на журналистов, я с ними постоянно на контакте и стараюсь помочь,

– отметил Геращенко.

Он также поблагодарил ведущего за неманипулятивную подачу информации о разговоре.



Геращенко прокомментировал общение с журналистом / Скриншот с фейсбука

Справка. Ранее Майкл Щур рассказал об инциденте, который произошел с ним 21 апреля в Киеве на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко. Он хотел пропустить ребят на самокатах и сделал одному из них замечание. В ответ журналисту распылили в глаза газ из баллончика и ударили.