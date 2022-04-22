Работа СНБО не претерпела изменений. Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью.

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Работе способствует то, что президент остался в Киеве

Алексей Данилов подчеркнул, что работа СНБО осталась неизменной, в том числе потому, что президент Владимир Зеленский 24 февраля принял решение остаться в Киеве. В то же время, часть министров и аппарата СНБО покинули столицу, но работа продолжилась.

Система не посыпалась благодаря тому, что 24 февраля президент принял решение остаться в Киеве. В Киеве осталось все высшее политическое руководство нашей страны. За пределами Киева находились именно с точки зрения безопасности часть Кабмина, часть аппарата СНБО, часть других ведомств,

– объяснил Данилов.

Кроме того, Данилов отметил, что важна сейчас и коммуникация, в частности то, что мобильная связь есть с начала полномасштабной войны. Секретарь СНБО отметил усилия заранее готовившихся к вторжению, чтобы обеспечить связь.

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