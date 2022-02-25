Согласно оперативной информации Генштаба Украины, по состоянию на 25 февраля украинская система противовоздушной обороны уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум 2 самолета ВКС России.

Обратите внимание Российская авиация продолжает демонстрационные действия с территории Беларуси вдоль границы Украины

Противник наступает на ранее выбранных направлениях при поддержке дальней оперативно-тактической авиации, а также – с применением высокоточного оружия дальнего действия.

В частности, российская авиация продолжает действовать из Беларуси вдоль северного участка границы Украины.

Наши военные удержали тяжелые бои и остановили продвижение противника – в частности, мост через реку Северский Донец в районе Счастья разрушен. В то же время подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус.