Згідно з оперативною інформацією Генштабу України, станом на 25 лютого українська система протиповітряної оборони знищила декілька балістичних ракет та як мінімум 2 літаки ВКС Росії.

Зверніть увагу Російська авіація продовжує демонстраційні дії з території Білорусі вздовж кордону України

Противник наступає на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації, а також – із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

Зокрема, російська авіація продовжує діяти з Білорусі вздовж північної ділянки кордону України.

Наші військові втримали важкі бої та зупинили просування противника – зокрема, міст через річку Сіверський Донець в районі Щастя зруйновано. Водночас підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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