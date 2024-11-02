Причиной называют нарушение правил пересечения государственной границы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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С "Шляха" исключили более 200 перевозчиков

Оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы только с начала 2024 года направили в правоохранительные органы более 2 тысяч сообщений об обнаружении признаков правонарушений, связанных с незаконной переправкой лиц через границу и подделкой документов,

– говорится в сообщении.

Вследствие этого, по данным ГПСУ, начали почти 1,5 тысячи уголовных производств, более 1,7 тысячи лицам объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений. В то же время суды вынесли более 220 обвинительных приговоров, из них почти 100 связаны с незаконной переправкой лиц через границу.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения, с тех пор для мужчин призывного возраста закрыли границы на выезд, возникло немало различных схем незаконного пересечения границы, в частности через систему "Шлях".

Напомним, "Шлях" это система, с помощью которой водители призывного возраста могут пересекать границу, если они перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы. Сотрудники ГПСУ осуществляют проверку мужчин 18 – 60 лет через этот государственный сервис.