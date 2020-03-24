Система оповещения крупных почтовых операторов станет спасением в условиях пандемии, – Охрименко

Кабинет Министров Украины, на своем заседании, 23 марта 2020 года, отказался от идеи предоставления монопольного права "Укрпочте" доставлять лекарства в условиях карантина. После поднятой в СМИ критики правительство включило в список почтовых поставщиков медпрепаратов 61 оператора.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, такое решение не только соответствует антимонопольному законодательству Украины, но и позволит осуществить реальные шаги по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"То, что власть сделала правильно – то, что не создала монополии в лице "Укрпочты". Это, безусловно, радует. Как ни крути "Укрпочта" достаточно консервативная и малоэффективная структура. Ее можно больше ругать, чем хвалить, и это – факт. И то, что теперь доставку лекарств могут осуществлять все операторы, упростит и повысит качество услуг доставки.

"Укрпочта", с точки зрения работы, не отличается качеством, начиная с частых путаниц, заканчивая временем доставки и сбоями. Огромный плюс в сложившейся эпидемиологической ситуации крупных операторов в том, что они организовали оперативную систему оповещения своих клиентов и систему экспресс-обслуживания. А это, как раз, и есть одной из главных предосторожностей. Человек не должен зря прийти на почту, рискуя заразиться.

А то, что касается провинций, где в принципе нет и не будет необходимых лекарств, решение правительства является спасительным в прямом смысле слова. Та же "Новая Почта" сегодня доставляет почтовые отправления в любую точку Украины, у нее самая большая география присутствия отделений. "Новая Почта" есть там, где нет почтовых отделений других операторов. В том числе и "Укрпочты". И это большой плюс", – констатирует эксперт.

Постановление правительства о внесении изменений в лицензионные условия на осуществление хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной торговле, импорту медицинских препаратов предусматривает упрощение лицензионных условий для производителей дефицитных антивирусных препаратов, разрешает в условиях карантина и чрезвычайной ситуации осуществлять торговлю медикаментами в онлайн-режиме и доставлять лекарства до конечных потребителей почтой.

Данной мерой Кабмин планирует предотвратить вынужденное скопление людей в аптеках, минимизировать поездки в городском транспорте за лекарствами. Наиболее эффективным оператором почтовой связи эксперты называют "Новую Почту". Компания лидирует по количеству отделений (6000 отделений и 100 почтаматов) и равномерной географии присутствия в подавляющем большинстве населенных пунктов страны.

"Наша компания протестировала и адаптировала собственную логистическую инфраструктуру к новым условиям продажи и доставки медицинских препаратов каждому жителю нашей страны. Мы разделяем степень ответственности за жизни и здоровье миллионов украинцев и гарантируем качественное выполнение взятых на себя обязательств", – заявил в официальном пресс-релизе компании соучредитель "Новой Почты" Вячеслав Климов.