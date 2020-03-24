Система сповіщення великих поштових операторів стане порятунком в умовах пандемії, – Охрименко

Кабінет Міністрів України, на своєму засіданні, 23 березня 2020 року, відмовився від ідеї надання монопольного права "Укрпошті" доставляти ліки в умовах карантину. Після піднятою в ЗМІ критики уряд включив в список поштових постачальників медпрепаратів 61 оператора.

На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, таке рішення не тільки відповідає антимонопольному законодавству України, але й дозволить здійснити реальні кроки щодо протидії поширення коронавирусной інфекції.

"Те, що влада зробила правильно – те, що не створила монополії в особі "Укрпошти ". Це, безумовно, тішить. Як не крути "Укрпошта" досить консервативна і малоефективна структура. Її можна більше лаяти, ніж хвалити, і це – факт. І те, що тепер доставку ліків можуть здійснювати всі оператори, спростить і підвищить якість послуг доставки.

"Укрпошта", з точки зору роботи, не відрізняється якістю, починаючи з частих плутанин, закінчуючи часом доставки і збоями. Величезний плюс в сформованій епідеміологічної ситуації великих операторів в тому, що вони організували оперативну систему оповіщення своїх клієнтів і систему експрес-обслуговування. А це, як раз, і є однією з головних запобіжних заходів. Людина не повинна даремно прийти на пошту, ризикуючи заразитися.

А то, що стосується провінцій, де в принципі немає і не буде необхідних ліків, рішення уряду є рятівним в прямому сенсі слова. Та ж "Нова Пошта" сьогодні доставляє поштові відправлення в будь-яку точку України, у неї найбільша географія присутності відділень. "Нова Пошта" є там, де немає поштових відділень інших операторів. У тому числі і "Укрпошти". І це великий плюс", – констатує експерт.

Постанова уряду про внесення змін до ліцензійних умов на здійснення господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту медичних препаратів передбачає спрощення ліцензійних умов для виробників дефіцитних антивірусних препаратів, дозволяє в умовах карантину та надзвичайної ситуації здійснювати торгівлю медикаментами в онлайн-режимі і доставляти ліки до кінцевих споживачів поштою.

Даною мірою Кабмін планує запобігти вимушене скупчення людей в аптеках, мінімізувати поїздки в міському транспорті за ліками. Найбільш ефективним оператором поштового зв'язку експерти називають "Нову Пошту". Компанія лідирує за кількістю відділень (6000 відділень і 100 почтаматов) і рівномірної географії присутності в переважній більшості населених пунктів країни.

"Наша компанія протестувала і адаптувала власну логістичну інфраструктуру до нових умов продажу і доставки медичних препаратів кожному жителю нашої країни. Ми поділяємо ступінь відповідальності за життя і здоров'я мільйонів українців і гарантуємо якісне виконання взятих на себе зобов'язань", – заявив в офіційному прес-релізі компанії співзасновник "Нової Пошти" В'ячеслав Клімов.