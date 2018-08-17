Система ПВО Саудовской Аравии отбила ракетный удар со стороны Йемена

В пятницу, 18 августа, система противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбила баллистическую ракету, выпущенную сторонниками движения "Ансар Аллах" с территории Йемена.

Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

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Отмечается, что ракета была перехвачена и уничтожена в небе над городом Наджран на севере королевства.

За последние месяцы "Ансар Аллах" неоднократно сообщало о ракетных обстрелах приграничных провинций Саудовской Аравии, граничащих с Йеменом.

В свою очередь, в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены системами ПВО Саудовской Аравии. По данным альянса, в целом были сбиты более 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами в сторону территории Саудовской Аравии.