Системи ППО Саудівської Аравії відбили ракетний удар зі сторони Ємена

У п'ятницю, 18 серпня, системи протиповітряної оборони Саудівської Аравії збили балістичну ракету, випущену прихильниками руху "Ансар Аллах" з території Ємену.

Про це повідомив телеканал Al-Hadath.

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Зазначається, що ракета була перехоплена та знищена в небі над містом Наджран на півночі королівства.

За останні місяці "Ансар Аллах" неодноразово повідомляло про ракетний обстріл прикордонних провінцій Саудівської Аравії, що межують з Єменом.

У свою чергу, в Ер-Ріяді стверджували, що ракети були перехоплені системами ППО Саудівської Аравії. За даними альянсу, в цілому було збито понад 150 балістичних ракет, випущених хуситами в бік території Саудівської Аравії.